محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كلية هندسة النفط والغاز بالحديدة تناقش مشاريع تخرج الدفعة الأولى الحديدة-سبأ:

بدأت بكلية هندسة النفط والغاز بجامعة الحديدة مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الأولى من طلاب الكلية البالغ عددهم ٧٠ طالبا وطالبة.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الاهدل وعميد الكلية الدكتور قائد الشرعبي إلى أن مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الأولى من كلية هندسة النفط والغاز تأكيد على صمود قيادة وكادر وطلاب الجامعة وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية.



ولفتا إلى أن مناقشة مشاريع تخرج الدفعة الأولى جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الجامعة والكلية في إيجاد قاعات دراسية بديلة لطلاب الكلية وبقية كليات الجامعة نتيجة العدوان .



وحث الأهدل والشرعبي الخريجين على مواصلة الدراسة والبحث في تخصصاتهم العلمية والأكاديمية مستقبلا.



عقب ذلك باشرت لجنة المناقشة المكونة من عميد الكلية الدكتور قائد الشرعبي والدكتور فهد عبده قاسم القرعفي والدكتور سليم القادري بمناقشة مشاريع تخرج الطلاب.



وكان رئيس الجامعة ومعه عميد كلية هندسة النفط والغاز إطلعا على مشروع تصميم وإنشاء برج حفر آبار النفط وهو نموذج مصغر قام بتصميمة وتصنيعه طلاب كلية هندسة النفط والغاز بخامات محلية.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ