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  محلي
تكريم الكادر الطبي بمركز القلب العسكري بصنعاء
[27/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أقيم بمركز أمراض وجراحة القلب العسكري بصنعاء اليوم حفل تكريمي الكادر الطبي ومدراء الأقسام والإدارات بالمركز .


وفي حفل التكريم أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إلى أن مركز أمراض وجراحة القلب يعد المركز الرائد على مستوى اليمن في مجال الرعاية الطبية والعلاجية والجراحية والتشخيصية لأمراض القلب .

ولفت إلى أن المركز استطاع أن يحقق نقلة نوعية في إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة في أمراض وجراحة القلب رغم الأوضاع الاستثنائية والصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم والحصار.

وأكد الوزير المتوكل أهمية تكاتف جهود وزارة الدفاع والصحة والتعليم العالي وكلية الطب والجهات المعنية لتقديم الدعم لإنجاح مهام وأعمال مثل هذه المراكز الطبية التخصصية .

وأوضح أن مركز القلب العسكري أصبح يستقبل المدنيين والعسكريين على حد سواء، ما ساهم بدور كبير في علاج كثير من الحالات المرضية في أمراض وجراحة القلب .

وتطرق إلى أن وزارة الصحة طالبت العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لأمراض وجراحة القلب وممارسة الضغط على قوى العدوان لفتح المطارات أمام سفر الحالات المرضية التي يستدعي علاجها خارج الوطن.

ونوه وزير الصحة بالدور الايجابي لمدير المركز والكادر الطبي والمتمثل في إنشاء وحدة التعليم الطبي المستمر وفتح بورد أمراض القلب في المركز ولأول مرة في اليمن.

وفي التكريم الذي حضره مدير ديوان وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العوامي ورئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء الركن صالح مسفر الشاعر وعضو مجلس الشورى الدكتور فكري سالم ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب .. أوضح مدير مركز أمراض وجراحة القلب الدكتور طه الميموني أن المركز يستقبل حالات أمراض القلب وجراحاته ابتداء من الأطفال ذوي العيوب الخلقية حتى مختلف الأعمار.

ولفت إلى أن المركز يجري آلاف القساطر التشخيصية والعلاجية ومئات العمليات الجراحية ويقدم الخدمة العلاجية لما لا يقل عن ثلاثين ألف مريض سنويا.

وبين أن الحصار الذي فرضه العدوان أدى إلى توقف الكثير من المراكز بأمانة العاصمة والمحافظات، ما جعل الإقبال على المركز في تزايد مستمر .. وقال " سعينا إلى زيادة الكادر الطبي في المركز عن طريق فتح مسار القلب لأول مرة في اليمن ".

وأشاد الدكتور الميموني بالجهود المبذولة من قبل الكادر الطبي والإداري والعاملين في المركز تجاه المرضى.

تخلل فعاليات الحفل تقديم نبذة مختصرة عن مهام وأعمال الأقسام التخصصية في المركز وما يمتلكه من معدات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة.

وفي ختام الحفل كرم مركز القلب، وزير الصحة بدرع المركز كما تم تكريم الكادر الطبي ومدراء الأقسام في المركز بهدايا رمزية.

حضر حفل التكريم عميد كلية الطب الدكتور عبدالكريم شيبان ومدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الدفاع العميد أحمد الماوري.

سبأ
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