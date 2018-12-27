محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز التحشيد والتعبئة ورفد الجبهات بريمة ريمة-سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ فارس الحباري وضم القيادات المحلية والتنفيذية والاشرافية والأمنية بالمحافظة، الجوانب المتصلة بتعزيز الحشد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالمال والرجال.



وتطرق اللقاء بحضور وكلاء المحافظة والمشايخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وممثلي المكونات السياسية، إلى أهمية الاصطفاف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي.



واقر الاجتماع تشكيل اللجان الفرعية بمختلف المديريات بهدف النزول الميداني للعزل والقرى للتوعية والحشد ودعوة المغرر بهم للرجوع للوطن ولهم حق الأمن والأمان.



وفي اللقاء أشار محافظ ريمة إلى أهمية تفعيل دور المجالس المحلية والتنفيذية والمجتمعية في التحشيد ورفع مستوي الأداء وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع للتخفيف من معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشاد بتفاعل مختلف القيادات بالمحافظة ودورهم الايجابي ومواقفهم الوطنية في مساندة المرابطين في الجبهات والتصدي لتحالف العدوان ومرتزقته.. لافتا الي اهمية اعداد قوافل غذائية من جميع المديريات دعماً ومساندة لأبطال الجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ