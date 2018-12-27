اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الصناعة يدعو ملاك العقارات تخفيض الإيجارات صنعاء-سبأ:

دعا نائب وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الاقتصادية العليا محمد أحمد الهاشمي وزارة العدل والسلطات المحلية للضغط على ملاك العقارات لتخفيض الإيجارات ومراعاة ظروف المواطنين جراء الأوضاع الراهنة.



وأوضح الهاشمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارة الصناعة والتجارة بذلت جهودا كبيرة في تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية والكمالية وفقا لسعر صرف الدولار.



وأشار إلى أن الوزارة ضبطت التجار المتلاعبين والمغاليين في الأسعار وفق إجراءات صارمة ، ما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمرافق الحكومية للتخفيف من معاناة المواطنين الاقتصادية والمعيشية ومواجهة عملية انخفاض العملات الأجنبية بتخفيض عام في مختلف التعاملات التجارية، بما فيها تخفيض إيجارات العقارات.



ولفت إلى أهمية تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي واستشعار معاناة البسطاء وألا يكونوا عبئا إضافيا للحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ومرتزقته على أبناء الشعب اليمني.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ