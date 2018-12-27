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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:13:11م
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  عربي ودولي
ترامب يقول إنه غير مستعجل لتعيين وزير دفاع جديد خلفا لماتيس
[27/ديسمبر/2018]
بغداد- سبأ:

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى العراق بأنه غير مستعجل لاختيار وزير دفاع جديد، خلفا لجيمس ماتيس، الذي أعلن استقالته على خلفية قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.


وبحسب وسائل الإعلام فمن المرجح أن يبقى، باتريك شنهان، الذي عينه ترامب قائما بأعمال وزير الدفاع بدءا من الأول من يناير المقبل، في هذه المهمة لمدة قد تكون طويلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة عن تعيينه لشنهان قائما مؤقتا بأعمال وزير الدفاع.

وقد أعلن ماتيس عزمه الاستقالة بعد يوم من إعلان ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا.. موضحا أنه يتعين على ترامب إيجاد رئيس آخر لوزارة الدفاع تتطابق مواقفه مع رؤيته.

سبأ
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