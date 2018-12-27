محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الإدارة المحلية تنعي مدير مديرية المنار خالد السبلاني صنعاء-سبأ:

نعت وزارة الإدارة المحلية مدير مديرية المنار بمحافظة ذمار خالد عبد الولي السبلاني الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 40 عاما.



وأشادت الوزارة في بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بمناقب الفقيد وأداءه المهني وتفانيه في خدمة الوطن والمجتمع المحلي .



ونوه البيان بإسهامات الفقيد في تطوير منظومة عمل السلطة المحلية من خلال عمله مديرا عاما لمديرية المنار بمحافظة ذمار .. مؤكدا أن الوزارة فقدت برحيل الفقيد السبلاني واحدا من رجالاتها المخلصين.



وعبرت الوزارة عن خالص التعازي وأحر المواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ