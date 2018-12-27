عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المانيا تعلن انها ستعارض نشر صواريخ نووية جديدة في أوربا برلين-سبأ:

اعلنت ألمانيا إنها ستعارض بقوة أي تحرك لنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى في أوربا إذا ألغيت معاهدة رئيسية للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله ”يجب ألا تصبح أوروبا تحت أي ظرف ساحة نقاش عن إعادة التسلح“.



وأضاف ماس ”سيلقى نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى مقاومة واسعة في ألمانيا“.



وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي أبرمت في عام 1987 والتي تحظر على موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على البر في أوربا.



وقال الوزير الالماني ”إعادة التسلح النووي هو الجواب الخطأ بكل تأكيد“.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ