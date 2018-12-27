زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال فنزويلا [27/ديسمبر/2018] لندن ـ سبأ:

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب شمال فنزويلا في الصباح الباكر اليوم الخميس.



ونقلت وسائل الإعلام عن شهود التأكيد عن هزات في مناطق تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مركز الزلزال.. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار كبيرة.



وأفاد الموقع الإلكتروني لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع الزلزال على بعد 4 كيلومترات شمال شرقي سان دييجو الساعة 0859 بتوقيت جرينتش على عمق 10 كيلومترات تقريبا.



وكتب شاهد في منطقة تبعد 102 كيلومتر عن مركز الزلزال على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "اهتز المبنى بأكمله".

سبأ