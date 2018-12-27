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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:13:11م
مؤتمر صحفي للجنة شؤون الأسرى حول آخر المستجدات بشأن اتفاق تبادل الأسرى
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات بشأن اتفاق تبادل الأسرى.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
فوز 11 مشروعاً صغيراً بمنح مالية مقدمة من العون المباشر للتمكين الاقتصادي للشباب
أعلنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن عن فوز مشاريع أحد عشر شخصاً بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب في دورتها الثانية 2018 ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
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  عربي ودولي
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال فنزويلا
[27/ديسمبر/2018] لندن ـ سبأ:
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب شمال فنزويلا في الصباح الباكر اليوم الخميس.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود التأكيد عن هزات في مناطق تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مركز الزلزال.. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار كبيرة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع الزلزال على بعد 4 كيلومترات شمال شرقي سان دييجو الساعة 0859 بتوقيت جرينتش على عمق 10 كيلومترات تقريبا.

وكتب شاهد في منطقة تبعد 102 كيلومتر عن مركز الزلزال على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "اهتز المبنى بأكمله".
سبأ
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