رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكي يعبر القارة القطبية الجنوبية بمفرده لأول مرة في التاريخ واشنطن- سبأ:



عبر الأمريكي كولن أوبرادي القارة القطبية الجنوبية ليصبح أول شخص في التاريخ يعبرها بمفرده وبدون مساعدة.



وقد استغرق أوبرادي (33 عامًا) 54 يومًا لإتمام رحلته التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومترًا عبر القارة على زلاجات وقد اجتاز المرحلة النهائية البالغ مسافتها 125 كيلومترًا من الساحل إلى الساحل في صباح يوم الكريسماس في 32 ساعة و30 دقيقة.



وأعلن أوبرادي عن هذا الإنجاز عبر صفحته على (إنستجرام) وكتب "لقد حققت هدفي بأن أصبح أول شخص في التاريخ يجتاز القارة القطبية الجنوبية من الساحل إلى الساحل بمفرده دون دعم ودون مساعدة".

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ