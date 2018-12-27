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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:13:11م
مؤتمر صحفي للجنة شؤون الأسرى حول آخر المستجدات بشأن اتفاق تبادل الأسرى
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات بشأن اتفاق تبادل الأسرى.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
فوز 11 مشروعاً صغيراً بمنح مالية مقدمة من العون المباشر للتمكين الاقتصادي للشباب
أعلنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن عن فوز مشاريع أحد عشر شخصاً بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب في دورتها الثانية 2018 ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
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  رياضة
أمريكي يعبر القارة القطبية الجنوبية بمفرده لأول مرة في التاريخ
[27/ديسمبر/2018]
واشنطن- سبأ:

عبر الأمريكي كولن أوبرادي القارة القطبية الجنوبية ليصبح أول شخص في التاريخ يعبرها بمفرده وبدون مساعدة.


وقد استغرق أوبرادي (33 عامًا) 54 يومًا لإتمام رحلته التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومترًا عبر القارة على زلاجات وقد اجتاز المرحلة النهائية البالغ مسافتها 125 كيلومترًا من الساحل إلى الساحل في صباح يوم الكريسماس في 32 ساعة و30 دقيقة.

وأعلن أوبرادي عن هذا الإنجاز عبر صفحته على (إنستجرام) وكتب "لقد حققت هدفي بأن أصبح أول شخص في التاريخ يجتاز القارة القطبية الجنوبية من الساحل إلى الساحل بمفرده دون دعم ودون مساعدة".

سبأ
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