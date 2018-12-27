المفوض الأوربي يرى فرصة لتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج

برلين-سبأ:



اعتبر المفوض الأوربي جونتر أوتينجر اليوم إنه لا تزال هناك فرصة لتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي في يناير القادم وإنه لا يوجد دعم شعبي لخروج غير منظم أو إجراء استفتاء آخر.





وقال أوتينجر في تصريحات له ”تصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الانفصال في يناير ليس مستبعدا تماما“.



وأضاف ”بالتأكيد لا توجد أغلبية مؤيدة لخروج بريطاني غير منظم أو لإجراء استفتاء جديد“.



وذكر أيضا أن احتمال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي زاد قليلا خلال الشهور القليلة الماضية. وقال أوتينجر مفوض الموازنة بالاتحاد ”رغم ذلك، أفترض أنها ستخرج في نهاية مارس“.



وتوصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى اتفاق مع بروكسل بشأن الانسحاب لكنها اضطرت لتأجيل تصويت البرلمان عليه في وقت سابق هذا الشهر بعدما أقرت بأنها ستخسر بهامش كبير.



ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 29 من مارس القادم.

[27/ديسمبر/2018]سبأ