النفط ينخفض صوب أدنى مستوياته في 18 شهرا بفعل التخمة

لندن-سبأ:

تراجعت اسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم بعد انتعاشه ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة مع تعرض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدم بعض الدعم.



وكان خام برنت منخفضا 70 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 53.77 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 45.72 دولار.



وكانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات أوائل أكتوبر الماضي لكنها انحدرت نحو 40 بالمئة منذ ذلك الحين وهي تقترب حاليا من أدنى مستوياتها في 18 شهرا.



ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30 بالمئة هذا العام في حين انخفض عقد الخام الأمريكي حوالي 25 بالمئة.

[27/ديسمبر/2018]سبأ