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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 04:24:33م
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عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات بشأن اتفاق تبادل الأسرى.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
فوز 11 مشروعاً صغيراً بمنح مالية مقدمة من العون المباشر للتمكين الاقتصادي للشباب
أعلنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن عن فوز مشاريع أحد عشر شخصاً بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب في دورتها الثانية 2018 ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.
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  اقتصاد
النفط ينخفض صوب أدنى مستوياته في 18 شهرا بفعل التخمة
[27/ديسمبر/2018]
لندن-سبأ:

تراجعت اسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم بعد انتعاشه ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة مع تعرض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدم بعض الدعم.


وكان خام برنت منخفضا 70 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 53.77 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 45.72 دولار.

وكانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات أوائل أكتوبر الماضي لكنها انحدرت نحو 40 بالمئة منذ ذلك الحين وهي تقترب حاليا من أدنى مستوياتها في 18 شهرا.

ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30 بالمئة هذا العام في حين انخفض عقد الخام الأمريكي حوالي 25 بالمئة.

سبأ
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