وزير الدفاع يناقش مع مدير التوجيه المعنوي خطط العام المقبل ويشيد بأداء الدائرة

صنعاء-سبأ:

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن دائرة التوجيه المعنوي في طليعة الدوائر العسكرية في تنفيذها للمهام بفاعلية وتميز، انعكس على الواقع القتالي في كافة ميادين المواجهة ضد العدوان.



وأشار الوزير العاطفي خلال زيارته اليوم دائرة التوجيه المعنوي ومعه رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء صالح مسفر الشاعر، إلى أن منتسبي الدائرة أثبتوا قدرتهم على مواجهة التحديات والعمل في أحلك الظروف .. مبينا أن أداء شٌعب وقطاعات الدائرة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية في ظل القيادة الحالية.



وأوضح أن الدائرة تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا لأهمية عملها خلال المرحلة الراهنة بما يضمن النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة.



وناقش الوزير العاطفي مع مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع خطط وبرامج العمل المعنوي والإعلام العسكري والحربي للعام القتالي والتدريبي 2019م والمتضمنة الرؤى والتصورات لتفعيل العمل والارتقاء بمستوى الأداء بما يواكب متطلبات العمل ويعزز من ثبات وصمود الشعب والمرابطين في مواجهة العدوان.



فيما عبر مدير دائرة التوجيه المعنوي عن امتنانه لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على اهتمامها بالدائرة ومساندتها في إنجاح مهامها.

[27/ديسمبر/2018]سبأ