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  محلي
مناقشة دور مركز العرقوب الصحي بالمحويت في معالجة مرضي الكوليرا
[27/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش لقاء في مديرية جبل المحويت اليوم دور مركز العرقوب الصحي في مكافحة وباء الكوليرا بالمديرية.

واستعرض اللقاء بحضور مدير المديرية محمد القرم ومدير مركز العرقوب والعاملين الصحيين، التحديات التي تواجه سير العمل في المركز وآلية معالجتها لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وقدم مدير المركز الصحي إيضاح عن تزايد مؤشرات حالات الإصابة بمرض الكوليرا والاسهالات المائية الحادة جراء إنتشار الوباء في عدد من مناطق مديرية جبل المحويت.

وأشاد مدير المديرية بجهود المركز وطواقم العمل الصحية وآدائهم الايجابي في تقديم الرعاية والخدمات الطبية لأبناء جبل المحويت رغم التحديات وشح الامكانات.

وحث الجميع علي مواصلة الصمود وتجاوز التحديات..لافتا إلي ما يشهده الوطن من عدوان وحصار .

وكان اللقاء ناقش آلية مشاركة القطاع الصحي بالمديرية في الفعاليات المزمع تنفيذها لإحياء ذكري الشهيد.
سبأ
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