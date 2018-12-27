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ألمانيا تطالب بإصلاح مجلس الامن الدولي
[27/ديسمبر/2018]
برلين-سبأ:

طالبت ألمانيا بإصلاح مجلس الأمن الدولي وعلى حقها في الحصول على مقعد دائم في المجلس الذي يعتبر أهم هيئة تابعة للأمم المتحدة.


ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله أن تركيبة المجلس الذي مر على تشكيله أكثر من 70 عامًا " لم تعد تواكب العصر" مضيفًا " أعتقد أنه من الضروري أن يعكس

المجلس موازين القوى الحالية في العالم بشكل أفضل بكثير عما هو عليه الآن " .

وأوضح ماس أن مجموعة الدول الأربع الراغبة في الحصول على العضوية الدائمة في المجلس ستواصل مساعيها لتحقيق هذا الهدف وقال إن أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤيد هذه الخطوة.

يذكر أن ألمانيا واليابان والبرازيل والهند تطالب بتوسيع المجلس ليسمح لها هي ودولتين من قارة أفريقيا بالعضوية الدائمة به غير أن اعتراض الدول دائمة العضوية بالمجلس أعاقت هذا الإصلاح. . وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا .

وتحتاج هذه الخطوة الى موافقة هذه الدول بالإضافة إلى ثلثي الدول الـ193 الأعضاء بالأمم المتحدة.

سبأ
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