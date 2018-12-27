مناقشة برامج التوعية لتفعيل التحشيد في مديرية الخبت بالمحويت [27/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع في مديرية الخبت محافظة المحويت، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة محمد جبران، برامج التوعية الهادفة لتفعيل جوانب التحشيد والتصدي لمخططات قوي العدوان.



وتطرق الاجتماع، الذي ضم عدد من مسئولي المديرية وممثلي المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية، إلي نماذج من مخططات تحالف العدوان ومساعيه الاجرامية لمحاولة تركيع وإخضاع الشعب اليمني.



وأكد الوكيل جبران أهمية تفعيل برامج التوعية المجتمعية في قري وعزل المديرية لمواصلة الصمود وإسناد المرابطين في الجبهات بالمال والرجال.



فيما حث مدير المديرية أحمد الولي علي تضافر جهود الجميع لإنجاح حملات التحشيد والمشاركة الفاعلة في إحياء ذكري أسبوع الشهيد.



وكان الاجتماع أقر تشكيل لجان رئيسية وفرعية في عزل المديرية لبدء التحضيرات والتنسيق لإقامة فعاليات متنوعة إحياءً لذكري الشهداء وآلية تكريم آسرهم في المديرية عرفانا بما قدموه من تضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

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