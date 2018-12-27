لقاء تربوي يناقش سير العملية الامتحانية في الرجم بالمحويت [27/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:

ناقش لقاء تربوي بمديربة الرجم محافظة المجويت ، اليوم، سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2018 م- 2019 م.



وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء المدارس وعدد من مسئولي المديرية والادارة التعليمية إلي جهود إنجاح العملية التعليمية والتغلب علي التحديات والصعوبات.



وأشاد مدير المديرية علي المرجلة بانضباط كوادر القطاع التربوي في المدارس وتفاعل مجالس الاباء وإسهامه في دعم العام الدراسي.



فيما أكد مدير مكتب التربية في المديرية محمد جعيل ونائبه علي البشاري مواصلة الصمود في جبهة التعليم..لافتين إلي بدء التحضيرات لإحياء ذكري أسبوع الشهيد في مدارس المديربة.

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