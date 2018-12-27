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اختتام ورشة عمل لتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية
[27/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل لتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية نظمتها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

هدفت الورشة في يومين بمشاركة الجمعيات والبرامج الطبية والجهات ذات العلاقة إلى تحديث قائمة الأدوية الأساسية الوطنية ومناقشة القائمة المقترحة لها من قبل مقدمي الرعاية الصحية مع الأخذ في الاعتبار معايير منظمة الصحة العالمية واحتياجات البلد.

وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب ومدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتور يوسف الحاضري ثمن وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي جهود كل الاختصاصيين والاستشاريين المشاركين في اعداد اللائحة القائمة الأساسية الوطنية للدواء حسب احتياجات البلد.

وحث الدكتور الديلمي الأطباء والاختصاصيين على الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية والعمل على نشرها عبر الجمعيات الطبية والمراكز .

كما أشاد بكل من ساهم في إعداد هذه الورشة من الهيئة العليا للأدوية وبرنامج الامداد الدوائي وبما يكفل تحقيق المسؤولية الوطنية في توفير الأدوية بجودة عالية .

 من جانبه اشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني إلى أن المشاركين في الورشة اجروا نقاشات مثمرة وجيدة وقدموا ملاحظات إيجابية ستخدم اللائحة الوطنية الاساسية للدواء والتي ستنعكس على خدمة المواطن .

وأكد أنه سترتكز على اللائحة عملية رسم السياسة الدوائية التي ستكون أهم مرتكزاتها الجودة ضمن رؤية واضحة وسليمة .. مشيراً إلى التوجه نحو ترشيد استخدام الدواء واعتماد الأدوية ذات الجودة وبأسعار مناسبة حيث سيتم رفع هذه اللائحة لقيادة وزارة الصحة لاعتمادها وإقرارها، ومن ثم سيتم تشكيل لجنة من الأكاديميين والاستشاريين لأعداد دليل دوائي إرشادي لوصف الأدوية بطريقة علمية وبما يعود نفعها على المواطن.
سبأ
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