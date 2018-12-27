الأرصاد يحذر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات



حذر المركز الوطني للأرصاد من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية البادرة والجافة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات إب ، لحج ، الضالع ،أبين وشبوة .



وتوقع المركز تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية ، منبهاً المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.

سبأ [27/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:سبأ