ارتفاع أسعار الذهب بفعل طلب الملاذ الآمن لكن انتعاش الأسهم يكبحه [27/ديسمبر/2018] لندن ـ سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعزز الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في الأسهم.



وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 2ر0 بالمئة إلى 87ر1268 دولار للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 06ر1279 دولار في الجلسة السابقة.



وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 8ر1271 دولار للأوقية.



وقالت سوجاندا ساتشديفا نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة في ريليجير للسمسرة "أسعار الذهب تتلقى الدعم في المقام الأول من مشتريات الملاذ الآمن بفعل بواعث القلق إزاء صحة الاقتصاد العالمي وتنامي التقلبات في الأصول عالية المخاطر".



ونزلت الفضة 2ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس عند 17ر15 دولار للأوقية أمس الأربعاء .



وزاد البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 20ر799 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم أكثر من واحد بالمئة مسجلا 49ر1267 دولار.

سبأ