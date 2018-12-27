فوز 11 مشروعاً صغيراً بمنح مالية مقدمة من العون المباشر للتمكين الاقتصادي للشباب [27/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

أعلنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن عن فوز مشاريع أحد عشر شخصاً بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب في دورتها الثانية 2018 ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.



وذكرت مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن مشروع التمكين الاقتصادي يحتل أولوية في قائمة المشروعات المنفذة في اليمن خلال الفترة الراهنة وذلك إيماناً بأهمية التمكين للأسر اليمنية والاعتماد على الذات في توفير دخل مستدام وتحسين مستواها المعيشي في ظل الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.



وتطرقت إلى دور المشاريع الصغيرة في اقتصاد أي بلد وأهميتها في تحريك وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وإشراك الشباب في التنمية وتقليل فجوة البطالة المتزايدة.



وأكدت العسعوسي أن الاقتصاد اليمني، يواجه وضعاً صعباً وغير مسبوقا بسبب تدهور وتوقف النشاط الاقتصادي العام والخاص عن العمل والإنتاج، حيث تشير بعض التقديرات الاقتصادية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بصورة كبيرة خلال السنوات 2015ـ 2018 جراء الحرب وقُدِّرت الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 47.1 بالمائة، أي ما يقارب 50 مليار دولار.



وأشار مسح تأثير الأزمة اليمنية على القطاع الخاص الذي أعدته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تضرراً من النزاع وبنسبة تصل إلى 34 بالمائة من إجمالي الشركات مقارنة بحوالي 17 بالمائة من الشركات الكبيرة.



وأعربت العسعوسي عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مشروع التمكين الاقتصادي في دورته الأولى لعام 2017 في تغيير حياة العشرات من أسر أصحاب المشاريع والعاملين لديهم.



ونوهت بجهود أعضاء لجنة المسابقة في تقييم ودراسة المشاريع وهم الدكتور هشام بازرعة ممثل العربي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ريدان المتوكل وخالد الجنيد ممثلي مكتب ريدان للمحاسبة والاستشارات، هاني وهاب ممثل وهاب للتدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية والضريبية وممثل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث وسارة بازرعة مسئول العلاقات المحلية والدولية لدى مكتب العون المباشر وعبد العزيز بهلول مسئول تقييم ومتابعة المشروع.



من جانبها أوضحت منسقة مشروع التمكين الاقتصادي بمكتب العون المباشر تغريد علي، أن المشاريع الفائزة هي :مشتل بني مطر لإنتاج اللوزيات والخدمات الزراعية، مشتل زراعي لإنتاج ستة آلاف شتلة بن ذات أصناف جيدة، صابون وشامبو همس الطبيعة، ورشة لحام متنقلة، تطبيق دكتوري، معمل خياطة (السيدة العصرية)، حلويات So Sugar وصيدلية الهاشم، معمل صافي لخياطة الملابس، إعادة تدوير الأوراق والقصاصات المهملة، ألبان الريف .



واستعرضت مراحل المسابقة بدءاً من الإعلان عنها لتمويل مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة وإعادة تشغيل مشاريع متعثرة، وكذلك الشروط الواجب توفرها وأهمها أن تكون فكرة المشروع إبداعية وإنتاجية وقابلة للتطبيق والتطوير وتتناسب مع قدرات المتقدم، وأن يلبي المشروع قيمة مضافة لصاحبه وللمجتمع، ويوفر فرص عمل للآخرين كما شجعت المسابقة أصحاب المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية على التقديم تحقيقاً لإستراتيجية الدولة.



وأشارت منسقة المشروع إلى أن 310 متقدمين قاموا بتعبئة الاستمارة الإلكترونية للمسابقة، وبعد الفرز بلغ إجمالي المشاريع 265 تم تقييمها من قبل استشاريي المشروع .



وذكرت أن لجنة تقييم المشاريع المكونة من استشاريين وخبراء ماليين وقانونيين بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية أجرت مقابلات شخصية مع 50 متقدماً على مدى أربعة أيام في ديسمبر الجاري لتحديد المشاريع الـ11 الفائزة بالمنحة المالية.



وأفادت تغريد علي أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تحسين خطط المشاريع مع الاستشاريين وتقديم الدعم الفني لها وتنمية قدرات أصحابها وإكسابهم المهارات اللازمة لإدارة مشروعاتهم.

سبأ