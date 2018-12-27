الجزائر: 2.6 مليار دولار قيمة الصادرات غير النفطية [27/ديسمبر/2018] الجزائر-سبأ:

قال وزير التجارة الجزائري السعيد جلاب ان الصادرات غير النفطية للجزائر بلغت نحو 2.6مليار دولار حتى نوفمبر الماضي.



ورجح جلاب في تصريح صحفي ارتفاع قيمة هذه الصادرات الى حوالي ثلاثة مليارات دولار مع نهاية هذا العام مشيرا الى انطلاق قافلة مكونة من 24 شاحنة محملة بصادرات بأكثر من 400 طن من المواد المختلفة (منتجات زراعية وصحية وأجهزة كهرو منزلية).



واضاف ان "هذه العملية ستكون متبوعة بعملية ثالثة تتكون من 150 شاحنة ستنطلق من تمنراست نحو موريتانيا وكذا نحو عاصمة بالسنغال قبل نهاية السنة الحالية".



وتابع الوزير ان "السلع المصدرة مزودة بوثائق تحمل اسم المنتوج ومواصفاته وخضعت للرقابة حتى تصل إلى المستهلك الموريتاني على أكمل وجه منوها بالجهود المبذولة من أجل إنجاح العملية".



وقال ان "الجزائر فتحت سلسلة من المشاورات مع السلطات الموريتانية من أجل إعادة النظر في التعريفة الجمركية لتسهيل إجراءات العملية" مؤكدا أن " المنتجات الجزائرية ستتغلغل في الأسواق الإفريقية لتصل إلى إفريقيا الغربية".



وخلص الوزير إلى أن " عام 2019 سيكون عام التصدير بامتياز بالنسبة للجزائر اذ تم وضع إستراتيجية من أجل الرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات بهدف تنويع الاقتصاد الوطني".

سبأ