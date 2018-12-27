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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:27:26ص
تكبيد الغزاة والمرتزقة خسائر في الأرواح بعمليات عسكرية
تكبد الغزاة والمرتزقة خسائر في الأرواح بغارات لسلاح الجو المسير وعمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع" التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني".
انطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الأجسام بصنعاء
انطلقت اليوم بالصالة المغلقة بنادي أهلي صنعاء البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام ، ينظمها الاتحاد العام للعبة على مدى يومين .
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رئيس وزراء العراق يعلن إلغاء اجتماعه مع ترامب
[27/ديسمبر/2018] بغداد-سبأ:
قال مكتب رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي في بيان إن اجتماعا بين القيادة العراقية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى القوات الأمريكية في العراق أمس الأربعاء، ألغي بسبب خلافات حول كيفية تنظيم اللقاء.

 وقال البيان "تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع".

 وبحسب البيان، كان من المفترض أن يجري إستقبال رسمي ولقاء بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الأمريكي ولكن تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء ادى الى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، خصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا ، والتعاون المشترك لمحاربة داعش وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب وبلدان المنطقة.
سبأ
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