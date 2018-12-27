رئيس وزراء العراق يعلن إلغاء اجتماعه مع ترامب [27/ديسمبر/2018] بغداد-سبأ:

قال مكتب رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي في بيان إن اجتماعا بين القيادة العراقية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى القوات الأمريكية في العراق أمس الأربعاء، ألغي بسبب خلافات حول كيفية تنظيم اللقاء.



وقال البيان "تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع".



وبحسب البيان، كان من المفترض أن يجري إستقبال رسمي ولقاء بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الأمريكي ولكن تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء ادى الى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، خصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا ، والتعاون المشترك لمحاربة داعش وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب وبلدان المنطقة.

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