رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ليفربول يبتعد في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم لندن - سبأ:





حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه نيوكاسل يونايتد وبرباعية دون رد ليبتعد بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.



سجل رباعية ليفربول اللاعب ديان لوفرين ومحمد صلاح وشيردان شاكيري وفابيو تافاريز.



وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة مبتعدا أكثر في الصدارة ومستغلا تعثر مانشستر سيتي بالخسارة من ليستر سيتي بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 17 نقطة في المركز 15.



كما تغلب تشيلسي على مضيفه واتفورد بهدفين مقابل هدف.



وافتتح إيدين هازارد التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لكن واتفورد تعادل قبل لحظات على نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيريرا الا ان هازارد سجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.



وبهذه النتيجة بقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 40 نقطة متأخرا بفارق 11 نقطة خلف ليفربول بينما توقف رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ