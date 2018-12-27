استفادة 497 منزلاً في جبل المحويت من مشروع تحسين الصرف الصحي

المحويت - سبأ:

استفاد 497 منزلاً في عدد من قری مديرية جبل المحويت من مشروع تحسين الصرف الصحي الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن برنامج النقد مقابل العمل.



وأوضح تقرير صادر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) نسخه منه أنه تم استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في ثلاث قری بتكلفة 148 مليون ريال بهدف الحد من انتشار وباء الكوليرا والحفاظ علی صحة المجتمع.



وأشار التقرير إلى أن المشروع استهدف 350 منزلاً بقرية الجمايم في عزلة الغربي الأسفل بتكلفة 107 ملايين ريال ، و99 منزلاً بقرية عيشان في عزلة الحواصلة بتكلفة 30 مليون ريال وكذا 48 منزلاً في قرية المحميت بمنطقة بني أبجر بتكلفة 11 مليون ريال.



وذكر التقرير أن ثلاثة آلاف و268 مواطناً استفادوا من جلسات التوعية التي نظمها الصندوق خلال الفترة الزمنية لتنفيذ مشاريع تحسين الصرف الصحي في المناطق المتضررة من وباء الكوليرا.



وتطرق إلى مشاريع تحسين الصرف الصحي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في قری الملاط والعقل وعبر التركي واستفادة 283 منزلا من المشروع الهادف إلى حماية البيئة والحفاظ علی صحة أفراد المجتمع جراء انتشار أمراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا.

[27/ديسمبر/2018]سبأ