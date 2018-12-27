محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الطيران المدني تختتم دورة إعداد وكتابة التقارير الفنية صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بمهارات إعداد وكتابة التقارير الفنية، نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالتعاون مع معهد الجودة والتطوير المهني.



هدفت الدورة إلى إكساب 14 متدربا ومتدربة من موظفي الهيئة العاملين في التخصصات المالية والإدارية مهارات إعداد التقارير وفقا لمتطلبات الجودة باعتبار التقارير إحدى وسائل الاتصال الفعالة مع الإدارات العليا.



وتعرف المتدربون في الدورة التي استمرت خمسة أيام على المفاهيم الأساسية لإعداد التقارير بالطرق الحديثة بما يسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.



وفي الاختتام أكد مدير التدريب والتأهيل بالهيئة العامة للطيران المدني خالد بريه، أهمية الدورة في تطوير قدرات كوادر الهيئة في مختلف المجالات المهنية والفنية .



وحث المشاركين على عكس ما تلقوه في الواقع العملي ونقله لزملائهم بما يسهم في توحيد شكل التقارير.



وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ