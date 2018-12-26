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اجتماع بمحافظة حجة لشركاء منظمة اليونيسيف لحماية الطفولة
[26/ديسمبر/2018]
حجة - سبأ :

عقد اليوم بمحافظة حجة الاجتماع السنوي لشركاء منظمة اليونيسيف وبرنامج حماية الاطفال بمحافظات " حجة - الحديدة - ريمة - المحويت " .

وفي الاجتماع ثمن وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي دور منظمة اليونيسيف في دعم برامج حماية الاطفال وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

واكد أن اربع سنوات من العدوان اثرت سلبا على واقع الطفل اليمني نفسيا وجسديا ، مشيرا إلى ضرورة توسيع برامج حماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل هذا الواقع .

من جانبه اوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الدكتور هيثم الجبري ، جهود المكتب لتحسين واقع الطفولة ضمن برامج ادارة الحالة و الدعم النفسي والتمكين الاقتصادي وحملة التوعية بمخاطر الالغام ، منوها بتوسع هذه الأنشطة لتشمل العديد من المديريات بدعم من منظمة اليونيسيف.

بدوره ثمن ممثل منظمة اليونيسيف عبدالله الخميسي ، تسهيل قيادة محافظة حجة عمل المنظمة وتنفيذ انشطتها الإنسانية في المحافظة .

وكان المشاركون في الاجتماع قد ناقشوا عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير وتوسيع الانشطة التي تستهدف حماية الاطفال في مختلف مديريات المحافظة.

سبـأ
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