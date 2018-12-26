محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان بحق أسرة نازحة بمديرية مستبأ حجة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية بالمحافظة مجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي الوحشية بحق أسرة نازحة في مديرية مستبأ والذي راح ضحيتها خمسة شهداء وجرحى بينهم ثلاث نساء.



وأكدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.. مشيرة إلى أن هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان.



وأشار البيان أن المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذا الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مواجهة العدوان ومرتزقته.

سبـأ [26/ديسمبر/2018]سبـأ