محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل حورة بريمة تندد بخروقات مرتزقة العدوان ريمة - سبأ :

نددت وقفة احتجاجية لأبناء قبائل منطقة حورة بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم ، بخروقات مرتزقة العدوان المتواصلة لوقف اطلاق النار في الحديدة .



وفي الوقفة بحضور وكيل اول محافظة ريمة حسن محمد طه ومدير المديرية ماجد امين ، اكدت قبائل حوره ثبات مواقفها الصامدة في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.



ودعا بيان صادر عن الوقفة المغرر بهم من ابناء ريمة ممن التحقوا بصفوف العدو العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام للرجوع إلى حضن الوطن.



وطالبت قبائل حوره ، كافة قبائل اليمن استشعار مسئولياتها لمواجهة صلف العدوان والرد على جرائمه المستنكرة .

سبـأ [26/ديسمبر/2018]سبـأ