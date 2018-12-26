محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية بحجة تعقد مؤتمر صحفي لاستعراض الأعمال الإنسانية حجة - سبأ :

عقد فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة حجة اليوم مؤتمرا صحفيا لاستعراض الأعمال الإنسانية التي نفذت في المحافظة.



وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكلاء محافظة حجة إسماعيل المهيم ومحمد القاضي وطه الحمزي ومدراء عموم المكاتب التنفيذية .. أشاد وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف بالجهود التي بذلها فرع الهيئة الوطنية في الجانب الإنساني والإغاثي وخدمة النازحين القادمين من مختلف مديريات محافظة حجة والمحافظات المجاورة.



ودعا فرع الهيئة الوطنية إلى تعزيز التنسيق مع أكبر عدد من المنظمات الإنسانية كون حجة من المحافظات المنكوبة والأشد فقراً ونتيجة لتدفق أعداد كبيرة من النازحين جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد الوكيل جحاف استعداد السلطة المحلية بالمحافظة التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة الوطنية خلال العام القادم.



فيما استعرض مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل الإنجازات والمشاريع التي حققها فرع الهيئة بالتعاون مع الشركاء والمانحين خلال العام الجاري والتي سعت من خلالها إلى تخفيف معاناة النازحين بالمحافظة .



وتطرق إلى المشاريع المنفذة خلال العام الجاري في قطاعات المياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي والزراعة والصحة وغيرها.



ولفت علان فضائل إلى أن من أهداف الهيئة للعام 2019م استكمال مشاركة خطة الاستجابة الإنسانية للمحافظة والانتقال من المشاريع الطارئة إلى مشاريع مستدامة كهدف أساسي تسعى له لما فيه مصلحة المستفيدين من مختلف مديريات المحافظة.

سبـأ [26/ديسمبر/2018]سبـأ