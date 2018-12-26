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قيادة السلطة المحلية بذمار تنعي مدير مديرية المنار خالد السبلاني
[26/ديسمبر/2018]
ذمار - سبأ :

نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار مدير مديرية المنار خالد عبدالولي السبلاني ، الذي وافاه الأجل أثناء تلقيه العلاج في الهند عن عمر ناهز 40 عاما .

وأشادت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وما تمتع به من سمعة طيبة ودماثة الخلق والتسامح والإخلاص والعطاء .. لافتا إلى دوره الملموس خلال فترة عمله في تعزيز جهود التنمية بالمديرية، وحضوره في القضايا الإجتماعية والإصلاح بين الناس.

وأشار البيان إلى أن الفقيد السبلاني كان من الشخصيات الإجتماعية التي حظيت بإحترام وتقدير ويشهد له بالكفاءة والوضوح والصراحة ومواقفه المشرفة وانحيازه للمصلحة العامة.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لكافة أسرة الفقيد .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الخميس في مسقط رأسه بمديرية ضوران مخلاف حمير قرية بيت السبلاني الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ
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