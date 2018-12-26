محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العميد سريع: 69 خرقا للمرتزقة بالحديدة و23 غارة وزحوفات خلال الـ 24 ساعة الماضية صنعاء - سبأ :

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطلاق النار بالحديدة حيث ارتكبوا 69 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية المرتزقة أطلقت 42 قذيفة منها ثلاث قذائف هاون أطلقت من غرب مصنع الحاشدي باتجاه كيلو 16 وقذيفة مدفعية باتجاه شرق التحيتا وخمس قذائف هاون من مدرسة القعقاع وما حولها بحيس باتجاه شمال حيس و30 قذيفة هاون كاماندوز من جنوب غرب هناجر مصنع الحاشدي باتجاه شرقها.



وأشار إلى أن المرتزقة أطلقوا قذيفة هاون وقذيفة آر. بي. جي من غرب موقع الطاقات الشمسية باتجاه شرق قرية الزعفران وقذيفة هاون أطلقت من جنوب مثلث العدين باتجاه قرية الطفيسة شمال غرب حيس وسقط شهيد وجريحتين كما قصف المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية مناطق شرق التحيتا.



وذكر أن اثنين من المرتزقة يستقلون دراجة نارية أطلقوا صاروخا موجها في قرية بني مغازي غرب مديرية حيس استشهد على إثر ذلك المواطن محمد عبده حساني وابنه.



ولفت العميد سريع إلى أن المرتزقة استهدفوا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة عدة مناطق حيث أطلقوا عدة طلقات من محيط 22مايو والفلة ومن شرق الهنجر الذي حول مستشفى ٢٢ مايو باتجاه شارع الخمسين ومن جانب البيت الأحمر إلى تبة الدفاع ومن سيتي ماكس وشارع الخمسين الجنوبي باتجاه المطار ومن مصنع إخوان ثابت إلى شارع الخمسين ومن شرق العقد إلى جنوب شرق مسجد الفاضلي ومن جنوب شرق مصنع الحاشدي أمام العقد إلى شرق مصنع الحاشدي ومن جنوب وغرب وجنوب غرب مدرسة الجريبة ومن موقع الطاقات الشمسية باتجاه قرية الزعفران ومن شمال الشلمان إلى جنوب الزعفران، كما تم إطلاق النار من الرشاشات المختلفة باتجاه التحيتا ومن مدرسة القعقاع باتجاه شمال حيس.



وقال "تم رصد جرافة تقوم باستحداثات شمال شرق مدينة الشعب وكذا رصد تحركات ل 20 طقم للمرتزقة منها ستة أطقم تحمل أفرادا و23 سيارة أخرى منها ثلاث سيارات تحمل أفرادا ومدرعتين و3 قلابات وناقلة تحمل مدرعة محترقة واثنين وايتات ودينا تحركت من منطقة الغراسي باتجاه الخمسين إلى جانب رصد تحركات ليلية للمرتزقة جنوب غرب إخوان ثابت خلف ٢٢ مايو.



وحول غارات العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية أوضح المتحدث الرسمي أن طيران العدوان شن 23 غارة منها غارتان على صرواح بمأرب وخمس على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على حرض بحجة وسبع غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وثلاث غارات على الملاحيط وثلاث قبالة نجران وغارة على باقم بصعدة.



وأشار إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا عدة زحوفات منها زحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في وادي الأسطر وشعب الوجف بالمهاشمة في وزحف آخر مسنودا بقصف مدفعي وصاروخي ومن مختلف الأسلحة المتوسطة باتجاه الحماجرة والأشقري بصرواح وزحفا ثالثا باتجاه جنوب قرية الشليلة بحرض وزحفا رابعا باتجاه موقع المختبي وموقع شاطر بالبيضاء كما نفذوا زحفا آخر باتجاه تبة الصياد بالملاحيط بالإضافة إلى محاولة تسلل باتجاه تبه الصمود والبارك بنهم.



وأكد العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا وأفشلوا زحوفات ومحاولات تسلل المرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وفي جبهات الحدود قال المتحدث الرسمي " إن أبطالنا الميامين تصدوا لعمليتين هجوميتين للعدو الأولى باتجاه تبة رمدان قبالة عسير والأخرى باتجاه تبة أبو سياف بالربوعة إلى جانب صد زحف للعدو باتجاه أنمار بنجران ولقي العشرات من قوات العدو مصرعهم وأصيب آخرون ".. لافتا إلى أن الجيش واللجان دمروا عدد من آليات ومدرعات العدو منها طقمين محملين بالمرتزقة قبالة عسير ومصرع من كان عليهما.



وجدد العميد سريع أن التأكيد على التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار ورصد وإبلاغ الفريق المشترك بخروقات المرتزقة أولا بأول.

سبـأ [26/ديسمبر/2018]سبـأ