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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:09:05م
الرئيس المشاط يعزي الشيخ عبد الولي السبلاني في وفاةإبنه
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة للشيخ عبد الولي عبد الله السبلاني في وفاة إبنه العقيد خالد السبلاني مدير مديرية المنار بمحافظة ذمار إثر مرض عضال ألم به.
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الرئيس المشاط يعزي الشيخ عبد الولي السبلاني في وفاةإبنه
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة للشيخ عبد الولي عبد الله السبلاني في وفاة إبنه العقيد خالد السبلاني مدير مديرية المنار بمحافظة ذمار إثر مرض عضال ألم به.

وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء بمناقب الفقيد ودوره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين والوقوف في صف الوطن.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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