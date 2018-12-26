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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:50:06م
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محافظ عمران يتفقد أوضاع الإصلاحية المركزية بالمحافظة
[26/ديسمبر/2018]
عمران - سبأ :

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ، اليوم أوضاع الإصلاحية المركزية بالمحافظة .


واطلع المحافظ ومعه وكيل المحافظة أمين فراص ومدير شرطة المحافظة العميد عبد الله العربجي، ومدير الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية حمير الصعر، على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لنزلاء الإصلاحية، وسير اجراءات مثولهم أمام القضاء.

ووجه المحافظ بمراعاة كافة الضوابط القانونية عند الضبط والتوقيف والعمل على استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالسجناء لضامن مثولهم امام القضاء دون أي عراقيل .

كما اطلع محافظ عمران على موقع العمل الذي تم تسليمه لإنشاء شبكة مياه الشرب والصرف الصحي للإصلاحية وترميم السجن الاحتياطي وإنشاء خزان مياه ، وتجهيز مطبخ الإصلاحية والممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبلغ سبعون ألف دولار.

حيث قدم منسق الصليب بالمحافظة الدكتور منصور صالح الغريش شرحا مفصلا عن الدعم المقدم للسجون بالمحافظة ،مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار المساعدات المقدمة للمحافظة .

وحث المحافظ على الإسراع في تنفيذ المشروع حسب المواصفات المعتمدة ، مطالبا المنظمات الإنسانية بزيادة الدعم والمساعدات الإنسانية لتحسين اوضاع الإصلاحية وتلبية احتياجات نزلائها التي تأثرت جراء العدوان والحصار الجائر على اليمن .

سبـأ
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