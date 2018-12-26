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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:50:06م
مجلس النواب يستمع لمذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء (مصحح)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع" التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني".
انطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الأجسام بصنعاء
انطلقت اليوم بالصالة المغلقة بنادي أهلي صنعاء البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام ، ينظمها الاتحاد العام للعبة على مدى يومين .
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  اقتصاد
الدولار يرتفع مع تعافي الأسهم الأمريكية
[26/ديسمبر/2018]
نيويورك ـ سبأ:

ارتفع الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم الأمريكية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأمريكية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.


وفتحت بورصة وول ستريت مرتفعة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو.

وزاد مؤشر الدولار 0.20 بالمائة إلى 96.747 مقابل سلة تضم ست عملات كبرى. وهذا المستوى دون الأعلى في عام ونصف العام الذي بلغ 97.711 في 14 ديسمبر .

سبأ
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