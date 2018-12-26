رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الأجسام بصنعاء صنعاء-سبأ:





انطلقت اليوم بالصالة المغلقة بنادي أهلي صنعاء البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام ، ينظمها الاتحاد العام للعبة على مدى يومين .







يشارك في البطولة 50 لاعبا يمثلون تسع محافظات " الامانة ، عدن ، حضرموت ، اب ، الحديدة ، ذمار ، البيضاء ، عمران ، تعز " للمنافسة في خمسة اوزان " ٦٠ ، ٦٥ ، ٧٠، ٧٥، ٨٠ ، 85 كجم " .



وأوضح رئيس الاتحاد العام للعبة الدكتور نجيب الجوفي أن البطولة تأتي بعد توقف معظم الانشطة الرياضية نتيجة الاوضاع التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى أن البطولة تميزت بمشاركة لاعبي محافظات عدن وحضرموت ما أعطى زخما قويا للبطولة .



وأكد الجوفي ان البطولة تقام بدعم ذاتي .. لافتا إلى أنه سيتم تكريم اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في كل وزن لتشجيع اللاعبين على الاستمرار في ممارسة الرياضة .



وأسفرت التصفيات الاولية لليوم الاول تأهل 30 لاعبا في الستة الاوزان للمنافسات النهاية التي تختتم غدا .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ