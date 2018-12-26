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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:35:34م
مجلس النواب يستمع لمذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء (مصحح)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع" التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني".
انطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الأجسام بصنعاء
انطلقت اليوم بالصالة المغلقة بنادي أهلي صنعاء البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام ، ينظمها الاتحاد العام للعبة على مدى يومين .
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  رياضة
انطلاق البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الأجسام بصنعاء
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:



انطلقت اليوم بالصالة المغلقة بنادي أهلي صنعاء البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام ، ينظمها الاتحاد العام للعبة على مدى يومين .




يشارك في البطولة 50 لاعبا يمثلون تسع محافظات " الامانة ، عدن ، حضرموت ، اب ، الحديدة ، ذمار ، البيضاء ، عمران ، تعز " للمنافسة في خمسة اوزان " ٦٠ ، ٦٥ ، ٧٠، ٧٥، ٨٠ ، 85 كجم " .

وأوضح رئيس الاتحاد العام للعبة الدكتور نجيب الجوفي أن البطولة تأتي بعد توقف معظم الانشطة الرياضية نتيجة الاوضاع التي تمر بها البلاد .. مشيرا إلى أن البطولة تميزت بمشاركة لاعبي محافظات عدن وحضرموت ما أعطى زخما قويا للبطولة .

وأكد الجوفي ان البطولة تقام بدعم ذاتي .. لافتا إلى أنه سيتم تكريم اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في كل وزن لتشجيع اللاعبين على الاستمرار في ممارسة الرياضة .

وأسفرت التصفيات الاولية لليوم الاول تأهل 30 لاعبا في الستة الاوزان للمنافسات النهاية التي تختتم غدا .

سبأ
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