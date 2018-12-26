رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريال سوسيداد يقيل مدربه جاريتانو مدريد ـ سبأ:







قال ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه أقال مدربه اسير جاريتانو بعد بداية سيئة للموسم وعين بدلا منه إيمانول الجواسيل.







ويحتل سوسيداد حاليا المركز 15 في الدوري الإسباني متقدما بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.



وحقق ريال سوسيداد بقيادة جاريتانو انتصارا وحيدا في ثماني مباريات في الدوري بعد تعيينه مدربا في نهاية الموسم الماضي.



ولعب الجواسيل (47 عاما) في صفوف ريال سوسيداد لمدة عشر سنوات ودرب الفريق مؤقتا بعد إقالة ايزيبيو ساكريستان في مارس آذار الماضي.



وقال النادي في بيان ”ريال سوسيداد يوجه الشكر إلى جاريتانو على كل ما قدمه من احترافية إضافة إلى تفانيه في العمل خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية الفريق الأول متمنيا له التوفيق في مستقبله الشخصي والمهني.



”تولى إيمانول الجواسيل تدريب الفريق الأول في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي. حصل على 16 نقطة في تسع مباريات وحقق خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة إضافة إلى ثلاث هزائم“.



وظل الجواسيل مدربا لفريق الشباب في النادي بعد أن تولى جاريتانو تدريب الفريق الأول.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ