محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة الحكمة بذمار تحتفي بتخريج 150 خريجا من عدد من الاقسام ذمار-سبأ:

احتفلت جامعة الحكمة اليوم بتخريج دفعة من أقسام إدارة الأعمال والمحاسبة وهندسة اتصالات وهندسة مدنية و دبلوم "صيدلة ومختبرات ومساعدو أطباء" وتضم 150 خريجا.



وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة بحضور وكيل محافظة ذمار محمد عبدالرزاق ورئيس جامعة الحكمة الدكتور مختار عثمان، أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي إن الاحتفاء بتخريج الدفع الجديدة من المعاهد والجامعات والكليات رغم الظروف الاقتصادية والعدوان والحصار يعد رسالة صمود وثبات في وجه العدوان.



وأشاد بجهود منتسبي المؤسسات التعليمية في استمرار التعليم العام والفني والعالي وغيرها من المؤسسات التعليمية والأكاديمية والذين افشلوا رهانات العدوان في إيقاف التعليم وأكدوا الاصرار على استمراره رغم كل التحديات.



واستعرض محافظ ذمار التحديات جراء العدوان والحصار والتضحيات التي قدمها الشعب اليمني على مدى أربع سنوات.. مبينا أهمية أن تسهم مخرجات الجامعات والمعاهد والكليات في إعادة الإعمار وبناء مستقبل اليمن.



وحث الخريجين على الالتحاق بالتعليم العالي ومواكبة كل جديد كل في مجال تخصصة.. متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.



بدوره أكد مدير الجامعة الدكتور محمد مطهر خالد أهمية التعليم في رقي ونهضة الأمم والدور المعول على المؤسسات الأكاديمية في بناء قدرات الشباب وإعدادهم ليكونوا قادرين على الاضطلاع بدورهم في النهوض بمستقبل الوطن.



حضر الحفل مديرا مكتب الشباب والرياضة حسين أحمد الصوفي والشؤون الاجتماعية خالد سيف المقدشي ومدير الشؤون الأكاديمية بالجامعة الدكتور إبراهيم الشيباني ونائب مدير الجامعة فيصل النجار وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ