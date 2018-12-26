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صلح قبلي ينهي قضية قتل بمديرية جبل يزيد بعمران
[26/ديسمبر/2018]
عمران -سبأ:

نجحت جهود قبلية قادها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة جبران مرفق في إنهاء قضية المجني عليه خالد ناصر ظفران من منطقة السوادين بمديرية جبل عيال يزيد والتي دامت خمس سنوات.


وخلال الصلح الذي شارك فيه مشائخ ووجهاء مديرية جبل عيال يزيد ومدير مديرية الجبل سمير الضياني وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة .. أعلن أولياء دم المجني عليه خالد ظفران عن الجاني عبدالله صالح جار الله لوجه الله وإكراما للمساعي الخيرة لقيادات المحافظة وتشريفا للمشائخ والوجهاء واستجابة لدعوة قائد الثورة.

وأشاد المحافظ جعمان بعفو أولياء الدم عن الجاني وإغلاق ملف القضية .. مؤكدا أن هذه المواقف تجسد قيم التعاون والإخاء وإصلاح ذات البين وتسهم في تعزيز وحدة الصف لمعالجة قضايا الثأر والتفرغ لمواجهة العدوان.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لتوحيد الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والعمل بروح الفريق الواحد لإفشال المساعي الهادفة تمزيق النسيج الاجتماعي.

ونوه محافظ عمران بجهود القيادات والشخصيات الاجتماعية في حل هذه القضية والتي تكللت بالنجاح .

سبأ
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