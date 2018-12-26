عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة : علماء يطورون نموذج ثلاثي الأبعاد لاستكشاف السرطان لندن ـ سبأ:



طور علماء بريطانيون نموذجا ثلاثي الأبعاد يكشف مرض السرطان باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وهو ما يوفر أسلوبا جديدا لاستكشاف هذا المرض.



وتتيح هذه الوسيلة دراسة عينة من الورم، مأخوذة من مريض، بالتفصيل ومن جميع الزوايا مع تحديد خريطة لكل خلية مفردة.



ويقول الباحثون في جامعة /كامبريدج/ البريطانية، إن هذه الطريقة ستزيد من فهمنا للسرطان وتساعد في البحث عن علاجات جديدة.



وقد بدأ الباحثون باستئصال عينة من نسيج من سرطان الثدي، يبلغ حجمها 1 ملليمتر مكعب، وتحتوي على 100 ألف خلية سرطانية وقطع الباحثون شرائح رقيقة من الأنسجة ومسحوها ضوئيا ثم صبغوها بمواد لإظهار تكوينها الجزيئي وخصائص حمضها النووي، ثم أعادوا بناء الورم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.



ويتيح نظام الواقع الافتراضي لأكثر من مستخدم فحص الورم من أي مكان في العالم.



وقال غريغ هانون، مدير معهد أبحاث السرطان في معهد كامبريدج "لم يفحص أحد جغرافيا الورم بهذا المستوى من التفصيل من قبل، إنها طريقة جديدة للنظر إلى السرطان".. وعلى الرغم من أن حجم عينة النسيج التي تحتوي على الورم دقيقة للغاية ولا تزيد عن رأس الدبوس، إلا أنه يمكن تضخيمها في المختبر الافتراضي ليتجاوز حجمها عدة أمتار.. مضيفا أن نظام الواقع الافتراضي سمح باستكشاف الورم بالتفصيل.



وقالت كارين فوسدن، كبيرة علماء مركز أبحاث السرطان في بريطانيا، وتدرس كيف تعمل جينات معينة على حمايتنا من السرطان وما ينتج عندما يحدث خطأ لعمل هذه الجينات إن "فهم كيفية تفاعل الخلايا السرطانية مع بعضها البعض ومع الأنسجة السليمة أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تطوير علاجات جديدة".



وأضافت أن النظر إلى الأورام باستخدام هذا النظام الجديد فعال أكثر بكثير من النسخ الثابتة ثنائية الأبعاد التي اعتدنا عليها.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ