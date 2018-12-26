النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من النيابات الابتدائية بصنعاء صنعاء-سبا:

تفقد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي اليوم، سير العمل في النيابة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء ونيابتي همدان وسنحان الابتدائيتين بالمحافظة.



واستمع النائب العام من رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله زهرة والوكلاء والأعضاء والإداريين بالنيابات إلى شرح حول طبيعة العمل والقضايا الواردة والمتصرف فيها والصعوبات التي تواجه سير العمل جراء ظروف العدوان والحصار.



واطلع القاضي الدربابي خلال زيارته لأقسام وإدارات النيابات المختلفة وأماكن التوقيف رهن التحقيق والمحاكمة، على آلية العمل وتسجيل البيانات وجدولة القضايا والضمانات الموفرة لسير حركة قضايا المواطنين بسلاسة دون أية عراقيل.



ووجه بسرعة التصرف في القضايا، ووضع آليات عمل أكثر مرونة تضمن تيسير إجراءات التقاضي ومتابعة المواطنين لقضاياهم وحصولهم على حقوقهم العادلة، وتوفير متطلبات العمل حسب الإمكانات المتاحة.



وحث النائب العام رئيس ووكلاء النيابات على تعزيز التنسيق مع مسئولى الأجهزة الأمنية بما يكفل تكامل الأداء وسرعة الانجاز للقضايا لتحقيق العدالة المطلوبة.



كما وجه القاضي الدربابي رئيس النيابة بالإفراج عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة وفقا للتعميمات السابقة بهذا الشأن وتنفيذ الآلية المتعلقة بالسجناء المعسرين المقرة من مجلس القضاء الأعلى والصادر بها تعميم النائب العام، وكذا نقل الموقوفين الذين تقرر حبسهم احتياطيا إلى الحبس الاحتياطي بمحافظة صنعاء.



وأشاد بجهود رئيس النيابة والوكلاء والأعضاء والموظفين الإداريين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل انجاز المهام الموكلة بهم .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ