ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:10:18م
مجلس النواب يستمع لمذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء (مصحح)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع" التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني".
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
آخر الأخبار:
صلح قبلي ينهي قضية قتل بمديرية جبل يزيد بعمران
دراسة : علماء يطورون نموذج ثلاثي الأبعاد لاستكشاف السرطان
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من النيابات الابتدائية بصنعاء
المنتدى الوطني للشباب يكرم خريجي برنامج تمكين الشباب في الأعمال الإغاثية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من النيابات الابتدائية بصنعاء
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبا:

تفقد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي اليوم، سير العمل في النيابة الجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء ونيابتي همدان وسنحان الابتدائيتين بالمحافظة.


واستمع النائب العام من رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله زهرة والوكلاء والأعضاء والإداريين بالنيابات إلى شرح حول طبيعة العمل والقضايا الواردة والمتصرف فيها والصعوبات التي تواجه سير العمل جراء ظروف العدوان والحصار.

واطلع القاضي الدربابي خلال زيارته لأقسام وإدارات النيابات المختلفة وأماكن التوقيف رهن التحقيق والمحاكمة، على آلية العمل وتسجيل البيانات وجدولة القضايا والضمانات الموفرة لسير حركة قضايا المواطنين بسلاسة دون أية عراقيل.

ووجه بسرعة التصرف في القضايا، ووضع آليات عمل أكثر مرونة تضمن تيسير إجراءات التقاضي ومتابعة المواطنين لقضاياهم وحصولهم على حقوقهم العادلة، وتوفير متطلبات العمل حسب الإمكانات المتاحة.

وحث النائب العام رئيس ووكلاء النيابات على تعزيز التنسيق مع مسئولى الأجهزة الأمنية بما يكفل تكامل الأداء وسرعة الانجاز للقضايا لتحقيق العدالة المطلوبة.

كما وجه القاضي الدربابي رئيس النيابة بالإفراج عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة وفقا للتعميمات السابقة بهذا الشأن وتنفيذ الآلية المتعلقة بالسجناء المعسرين المقرة من مجلس القضاء الأعلى والصادر بها تعميم النائب العام، وكذا نقل الموقوفين الذين تقرر حبسهم احتياطيا إلى الحبس الاحتياطي بمحافظة صنعاء.

وأشاد بجهود رئيس النيابة والوكلاء والأعضاء والموظفين الإداريين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل انجاز المهام الموكلة بهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
صلح قبلي ينهي قضية قتل بمديرية جبل يزيد بعمران
المنتدى الوطني للشباب يكرم خريجي برنامج تمكين الشباب في الأعمال الإغاثية
وقفتان في الشعر والسدة بإب للتحشيد ومواجهة العدوان
كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقة بعسير
تدشين مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية بصنعاء
تكريم 50 طالب وطالبة من خريجي دبلوم العلوم الأدارية بإب
محافظ ذمار يلتقي اللجنة المكلفة بحل القضايا الاجتماعية بمديرية الحدأ
السلطة المحلية بتعز تنظم لقاء لمناقشة نتائج مشاورات السويد
وزير التعليم الفني يفتتح معهد رواد الطب والتكنولوجيا بإب
مناقشة ما تضمنته مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by