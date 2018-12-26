محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتدى الوطني للشباب يكرم خريجي برنامج تمكين الشباب في الأعمال الإغاثية صنعاء-سبأ:

أقيم بأمانة العاصمة اليوم حفل تكريم الدفعة الثامنة من البرامج التوعوية المجتمعية لمشروع تمكين الشباب في الأعمال الإغاثية والإنسانية والتي نظمها المنتدى الوطني للشباب خلال العام 2018م.



وفي التكريم أشار رئيس المنتدى بسام الجعدي إلى أن تنمية وتأهيل الشباب، يأتي ضمن خطط المنتدى للعام الجاري لتأهيل الشباب في الأعمال الإغاثية والإنسانية، بما يعزز من قدرات الشباب لمواكبة احتياجات ومتطلبات العصر ليصبحوا روادا للمشاريع الإنسانية.



وأوضح أن الدفعة المتخرجة تلقت حزمة من البرامج التدريبية، ستسهم في تأهيلهم في مجال العمل الإغاثي والإنساني .. لافتا إلى استعداد المنتدى تدريب وتأهيل الشباب في مختلف الجوانب بما يمكنهم من المساهمة في عملية التنمية المجتمعية .



فيما أشار رئيس جمعية الصم والبكم يحيى سرور إلى أهمية تعزيز جوانب الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مجال العمل الإنساني والإغاثي بما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن جراء الأوضاع الراهنة.



وأشاد بدور المنتدى في تأهيل وتنمية قدرات الشباب .. معتبرا تخرج ثمان دفع من برنامج تمكين الشباب في الأعمال الإغاثية، خطوة إيجابية، بما في ذلك إيلاء المنتدى ذوي الإعاقة من المكفوفين والصم والبكم وغيرهم اهتمام خاص.



بدورها أوضحت هدى الريمي في كلمتها عن خريجي الدفعة الثامنة، أن البرامج التدريبية في مجالات الإغاثة الإنسانية التي تلقاها 60 متدربا ومتدربة هدفت لتعزيز قدراتهم وفقا للمعايير المعترف بها دوليا علاوة على إشراك المرأة في كافة برامج وأعمال المنتدى الوطني للشباب.



ولفت إلى أن البرامج التدريبية ساهمت في إكساب الشباب مهارات ومعارف في مجالات الإغاثة الإنسانية بشفافية وبجودة عالية وتقدير الخدمات الإنسانية الأساسية والتي أصبح من خلالها الشباب قادرين على العمل على أرض الواقع .



تخلل الحفل فقرات فنية قدمتها عدد من الزهرات .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ