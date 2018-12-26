محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفتان في الشعر والسدة بإب للتحشيد ومواجهة العدوان إب-سبأ:

أقيمت اليوم في محافظة إب وقفتان منفصلتان في مديريتي الشعر والسدة محافظة إب للتحشيد للجبهات لمواجهة العدوان ومرتزقته.



وأكد بيانان صادر عن الوقفتين التي حضرها قيادات السلطة المحلية بالمديريتين الإستعداد التام للتوجه إلى جبهات القتال ومواصلة رفدها بالمال والرجال حتى يتحقق النصر المؤزر على قوى الظلم والعدوان .



ودعا المشاركون كافة أبناء الوطن للالتحاق بجبهات العزة والكرامة للذود عن الوطن وتطهيره من دنس الغزاة والمحتلين وأدواتهم .



وأهاب المشاركون بكافة أبناء الشعب اليمني باستمرار الصمود كونها من أهم عوامل النصر ومن أسباب الهزيمة للعدوان ومرتزقته .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ