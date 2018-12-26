ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:26:11م
مجلس النواب يستمع لمذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء (مصحح)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع" التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني".
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
آخر الأخبار:
تدشين مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية بصنعاء
تكريم 50 طالب وطالبة من خريجي دبلوم العلوم الأدارية بإب
محافظ ذمار يلتقي اللجنة المكلفة بحل القضايا الاجتماعية بمديرية الحدأ
السلطة المحلية بتعز تنظم لقاء لمناقشة نتائج مشاورات السويد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية بصنعاء
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء -سبأ:

دشن بصنعاء مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفا بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.


يهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالشراكة مع مؤسسة سرى للتنمية المستدامة وبالتنسيق مع مكتب الزراعة بالمحافظة إلى توزيع أعلاف حيوانات في مديرية بني مطر كمرحلة أولى.

وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس علي القيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يهدف إلى توزيع الفين مكعب ملحي و الفين كيس أعلاف مركز بوزن 50 كيلو بالإضافة إلى 4 آلاف مكعب علفي.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المشروع الف مزارع من أصحاب الثروة الحيوانية بالمديرية بهدف تنمتها.. لافتا إلى أن العام القادم سيتم استهداف بقية المديريات.

وثمن المهندس القيري دعم واهتمام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للقطاع الزراعى بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم 50 طالب وطالبة من خريجي دبلوم العلوم الأدارية بإب
محافظ ذمار يلتقي اللجنة المكلفة بحل القضايا الاجتماعية بمديرية الحدأ
السلطة المحلية بتعز تنظم لقاء لمناقشة نتائج مشاورات السويد
وزير التعليم الفني يفتتح معهد رواد الطب والتكنولوجيا بإب
مناقشة ما تضمنته مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
تشييع جثامين عدد من الشهداء بمحافظة صنعاء
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
وكيل محافظة صنعاء يتفقد الأعمال الإنشائية بإصلاحية سنحان
افتتاح مشروع مياه حمام علي في مديرية المنار بذمار
الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مقاتلة للعدوان في أجواء مديرية نهم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by