محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية بصنعاء صنعاء -سبأ:

دشن بصنعاء مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفا بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



يهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالشراكة مع مؤسسة سرى للتنمية المستدامة وبالتنسيق مع مكتب الزراعة بالمحافظة إلى توزيع أعلاف حيوانات في مديرية بني مطر كمرحلة أولى.



وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس علي القيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يهدف إلى توزيع الفين مكعب ملحي و الفين كيس أعلاف مركز بوزن 50 كيلو بالإضافة إلى 4 آلاف مكعب علفي.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المشروع الف مزارع من أصحاب الثروة الحيوانية بالمديرية بهدف تنمتها.. لافتا إلى أن العام القادم سيتم استهداف بقية المديريات.



وثمن المهندس القيري دعم واهتمام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للقطاع الزراعى بالمحافظة.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ