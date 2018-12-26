محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 50 طالب وطالبة من خريجي دبلوم العلوم الأدارية بإب إب -سبأ:

كرمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب ومؤسسة إنماء 50 طالبا وطالبة من خريجي دبلوم إدارة الأعمال والتسويق والمهارات الطبية .



وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم الخريحين بهذه المناسبة ، وحثهم على تطبيق ما تعلموه خلال فترة الدراسة على الواقع العملي ، والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع .



وأشاد بالجهود التي بذلت لتخريج هذه الدفعة الجديدة وبما يسهم في تمكين الشباب من إكمال دراستهم المتوسطة ورفد سوق العمل بما يحتاجه من العمالة المحلية المؤهلة، والقادرة على التعامل مع تكنولوجيا العصر والتقنيات الحديثة.



وألقيت في الحفل الذي حضره وكيل المحافظة لشئون الأوقاف والتعليم والثقافة القاضي عبدالفتاح غلاب ومستشار رئيس الوزراء حميد عنتر ، ومدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني المهندس محمد الجعشني ، كلمتان من قبل الدكتورة إيمان دماج ، وعصام المضرحي عن الخريجين أكدتا أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية في تبادل الخبرات ، وتطوير المهارات والقدرات ، وتقديم التسهيلات المشجعة للشباب على مواصلة التعليم ونيل شهادة الدبلوم في التخصصات المختلفة.



تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية ، وتكريم عدد من الجهات الداعمة .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ