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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:26:11م
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استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
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تكريم 50 طالب وطالبة من خريجي دبلوم العلوم الأدارية بإب
[26/ديسمبر/2018]
إب -سبأ:

كرمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب ومؤسسة إنماء 50 طالبا وطالبة من خريجي دبلوم إدارة الأعمال والتسويق والمهارات الطبية .


وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم الخريحين بهذه المناسبة ، وحثهم على تطبيق ما تعلموه خلال فترة الدراسة على الواقع العملي ، والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع .

وأشاد بالجهود التي بذلت لتخريج هذه الدفعة الجديدة وبما يسهم في تمكين الشباب من إكمال دراستهم المتوسطة ورفد سوق العمل بما يحتاجه من العمالة المحلية المؤهلة، والقادرة على التعامل مع تكنولوجيا العصر والتقنيات الحديثة.

وألقيت في الحفل الذي حضره وكيل المحافظة لشئون الأوقاف والتعليم والثقافة القاضي عبدالفتاح غلاب ومستشار رئيس الوزراء حميد عنتر ، ومدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني المهندس محمد الجعشني ، كلمتان من قبل الدكتورة إيمان دماج ، وعصام المضرحي عن الخريجين أكدتا أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية في تبادل الخبرات ، وتطوير المهارات والقدرات ، وتقديم التسهيلات المشجعة للشباب على مواصلة التعليم ونيل شهادة الدبلوم في التخصصات المختلفة.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية ، وتكريم عدد من الجهات الداعمة .

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