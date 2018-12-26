محافظ ذمار يلتقي اللجنة المكلفة بحل القضايا الاجتماعية بمديرية الحدأ

ذمار-سبأ:

التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم اللجنة المكلفة من القيادة السياسية بحل القضايا الاجتماعية في مناطق النصرة والزور والمشاخرة ومريد ونشار بمديرية الحدأ والتي تضم في عضويتها عدد من أعضاء من مجلس الشورى وشخصيات اجتماعية.



وخلال اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية، أكد المحافظ المقدشي مساندة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والشخصيات الاجتماعية من أبناء المحافظة للجنة وبما يعمل على حل المشاكل القائمة وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي وإحلال السلام بين أبناء المجتمع الواحد.



وأشار إلى الجهود التي بذلتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تلك القضايا والتحديات التي حالت دون ذلك.. مؤكدا حرص السلطة المحلية على إنهاء كافة القضايا الاجتماعية والثارات وتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدوان.



ولفت الى أهمية تضافر جهود مختلف المكونات الرسمية والاجتماعية لحلحلة كافة القضايا وفي مقدمتها الصراعات القبلية التي تقوض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي و معالجة آثارها والعمل على تعزز قيم الإخاء والتسامح بين أبناء المجتمع .



وكان عضو مجلس الشورى صادق ابو شوارب أشار إلى أهمية تضافر جهود الجميع لإيقاف الصراعات وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة العدوان.. مستعرضا مهام اللجنة والدور المعول على السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والشخصيات الاجتماعية للوصول إلى حل للقضايا الاجتماعية وعقد صلح بين الأطراف.

[26/ديسمبر/2018]سبأ