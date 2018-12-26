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السلطة المحلية بتعز تنظم لقاء لمناقشة نتائج مشاورات السويد
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السلطة المحلية بتعز تنظم لقاء لمناقشة نتائج مشاورات السويد
[26/ديسمبر/2018]
تعز-سبأ:



نظمت السلطة المحلية بمحافظه تعز اليوم لقاء لمناقشة نتائج مشاورات السويد ومخرجاتها، بحضور المحافظ أمين البحر وعضو الوفد الوطني سليم المغلس.




وفي اللقاء استعرض عضو الوفد الوطني ما دار في جلسات المشاورات وما تم مناقشته والنتائج التي تم التوصل إليها.

وتطرق إلى العوائق التي شابت المشاورات بفعل تعنت وفد الرياض وتهربه من الإجابة على معظم النقاط التي تعد جوهرية وأساسية.

وفي اللقاء أكد محافظ تعز على أهمية جولة المشاورات في السويد وما خرجت به من اتفاقات.

ولفت إلى أن ما يحصل في مناطق سيطرة قوى العدوان والمرتزقة مأساة يندى لها الجبين.

حضر اللقاء وكيل أول المحافظة منصور اللكومي ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل أمين حميدان وعدد من الأكاديميين والوجهاء من المحافظة.

سبأ
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