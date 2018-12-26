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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:26:11م
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كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
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  عربي ودولي
فرنسا..اعتقال مشتبهين اثنين بحيازتهما اسلحة وهمية بمطار (شارل دي غول)
[26/ديسمبر/2018]
باريس – سبأ:

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الاربعاء شخصين في مطار (شارل دي غول) الفرنسي بعد الاشتباه بحيازتهما اسلحة اتوماتيكية.


وذكرت اذاعة (فرانس انفو) الفرنسية ان حالة من الذعر استولت على المطار بعد ان اظهرا المعتقلان أسلحتهما الوهمية (بنادق لعبة) امام العموم لكن سرعان ما تدخل رجال الامن لاعتقالهما.

واضافت ان الخدمات في المطار استأنفت عملها تدريجيا بعدما تم السيطرة على الحادثة.

وتعيش فرنسا في حالة تأهب عالية لمكافحة الإرهاب منذ يناير عام 2015 عقب الاحداث الدامية التي شهدتها والتي خلفت حوالي 250 قتيلا ومئات الجرحى الاخرين.

سبأ
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