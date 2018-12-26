محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يفتتح معهد رواد الطب والتكنولوجيا بإب إب-سبأ:

افتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد على محسن بمدينة إب معهد رواد الطب والتكنولوجيا .



وخلال الافتتاح استمع الوزير محسن إلى شرح من قبل القائمين على المعهد حول العملية التعليمية و التدريبية ونظام الدراسة بالمعهد الذي يضم تخصصات الصيدلة والمختبرات وقبالة تمريض, مساعد طبيب .



و ثمن الوزير غازي خلال الافتتاح الدور الذي تطلع به معاهد التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأشاد بتوفر كافة مستلزمات العملية التعليمية والتدريبية في المعهد من معامل وأجهزة حديثة وقاعات دراسية وكادر تدريسي متكامل .



وحث الكادر التدريسي والإداري التابع للمعهد على الاضطلاع بدورهم للنهوض بواقع العملية التعليمية في هذه التخصصات وتجويد مخرجات المعهد لخدمة المحافظة والوطن .



حضر الافتتاح وكيلة الوزارة لقطاع الفتاة وفاء رشيد ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع نجيب الحميري ووكيلا محافظة الضالع صادق الادريسي وحسن وجبه الدين والمدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي ومدير مكتب التعليم الفني بالمحافظه المهندس محمد الجعشني وعدد من المسؤولين .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ