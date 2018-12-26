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مناقشة ما تضمنته مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد.


جرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي، مناقشة ما تضمنته مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وملحقاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنته من تعزيز لجهود تطوير التعليم والبنية التحتية والتي تعد رؤية شاملة لجميع المجالات والقطاعات .

أكد محمد النعيمي ضرورة تكاتف الجهود والعمل برؤية لبناء دولة يمنية حديثة.. مشيرا إلى أن الرؤية تكاملية بين جميع القطاعات.

وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على ضرورة مشاركة الجميع للعمل وفق الرؤية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

فيما أشار أمين سير المجلس السياسي وأمين عام مجلس الوزراء إلى ضرورة الالتفاف حول الرؤية ودعمها.. مؤكدين على أهمية توحيد الجهود والعمل وفق الروية.

سبأ
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