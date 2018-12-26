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إيطاليا تغلق مطار كاتانيا بسبب ثوران بركان جبل إتنا
[26/ديسمبر/2018]
روما ـ سبأ:

أغلقت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية ، بسبب ثوران بركان جبل إتنا.


وقال المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا إن نحو 130 هزة أرضية ضربت البركان منذ الساعة الثامنة تقريبًا بتوقيت غرينتش يوم الاثنين الماضي.. مشيرًا إلى أن أشد الهزات بلغت قوتها أربع درجات في الساعة الواحدة ظهرًا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في المنطقة ، في حين لم تؤثر الحمم والرماد الذي ينفثه البركان على المناطق القريبة منه.

ويُعد جبل إتنا، أو جبل النار الذي يقع على الساحل الشرقي من صقلية، من أكبر البراكين النشطة في أوروبا، إذ يرتفع بنحو 3326 مترًا، وأنشطها في العالم.

سبأ
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